Von Florian Madl

Eppan – „Komm runter und nimm deinen Sohn mit. Ihr könnt hautnah dabei sein“, hatte Jogi Löw seinen ehemaligen Spieler Roland Kirchler unlängst per Kurznachricht ins Trainingslager nach Südtirol eingeladen. Von einer neuen Mobilnummer aus – denn regelmäßig vor Großereignissen wechselt der ehemalige FC-Tirol-Trainer, um sich in Ruhe auf die Wochen der Wahrheit einstimmen zu können.

Gehofft hatte Kirchler darauf, seinen ehemaligen Chef besuchen zu können. Aber geglaubt habe er nicht daran: „Nach der Niederlage gegen Österreich wusste ich nicht, ob Jogi uns überhaupt noch sehen will. Aber zu seinen Tirolern hat er einfach ein besonderes Verhältnis.“

Als der angehende Tiroler-Akademie-Chef kürzlich um 10 Uhr morgens mit seinem Auto in die Sportzone Rungg einfuhr, war bereits alles organisiert. Die Sicherheitsleute vom Deutschen Fußballbund kannten den Namen „Kirchler“, zusammen mit Sohn Konstantin und Patenkind Simon marschierte der Wattener direkt zum Trainingsplatz, um bei einer Einheit zuzusehen. Und Kirchler staunte über die vier Hektar große Anlage mit fünf Trainingsplätzen, auf denen sonst vier lokale Vereine dem Ball nachjagen. Die Kosten für den Besuch der Deutschen übernahmen Medienberichten zufolge die Gemeinde Ep­pan (550.000 €) und das Land Südtirol (600.000 €), das Hotel berappt der DFB selbst.

Nach dem Training kam Jogi Löw schließlich selbst, um mit seinem Ex-Schützling eine halbe Stunde über alte Zeiten zu plaudern. Sichtlich entspannt und gut gelaunt, die anstehende WM in Russland schien für einige Momente in weite Ferne gerückt und die Vergangenheit in Tirol plötzlich präsent. Anekdoten wurden ausgepackt, etwa von Löws erstem FC-Tirol-Spiel bei der Admira (2001), als ihn Kirchler beruhigte: „Keine Sorge, Trainer, das gewinnen wir.“ Oder die Wochen vor dem Konkurs. Löw: „Das Geld spielte für meine Leute keine Rolle. Unter der Woche gab es Diskussionen, aber zum Spiel hin war das alles egal.“ Dass die Innsbrucker heuer wieder in der Erstklassigkeit angekommen sind, hatte Löw im Zuge der WM-Vorbereitung indes nicht mitbekommen. Aber der 58-Jährige freute sich für seinen Ex-Klub: „Gratulation zum Aufstieg, vielleicht schaffe ich es ja wieder einmal ins Tivoli.“ Eigentlich hatte der Freiburger das schon beim Russland-Länderspiel der Österreicher vorgehabt, wo er mit Stani Tschertschessow einem weiteren Bekannten aus früheren Tagen begegnet wäre. Aber dann ging doch die Arbeit vor.

In Ruhe konnte diesmal Jogi Löw seinen Espresso trinken, eines seiner Lieblingsgetränke. Doch so ruhig hat er es sonst nicht: Am Weg vom Hotel zum Trainingsplatz in Ep­pan hielt er mit seinem Fahrrad zuletzt nicht mehr, wenn sich Fans um Autogramme bemühen. „Ich müsste alle 100 Meter absteigen.“ Aber in Flughäfen oder Bahnhöfen – Löw fährt leidenschaftlich gerne mit dem Zug – gibt es kein Abschalten.

Der Blick des DFB-Teamchefs glitt wenig später wieder in die Ferne, die Arbeit rief. Viel hätte man den obersten deutschen Fußball-Lehrer noch fragen können. Etwa, was er vom neuen „Jogi-Löw-Song“ hält, den Andreas Gaba­lier in Anlehnung an seinen Hit „Hulapalu“ umschrieb. Aber viel Zeit blieb wohl für keinen der 220 Medienvertreter, die beim deutschen Trainingslager in Ep­pan akkreditiert waren.