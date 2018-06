Wattens – Nachdem die WSG Wattens mit Cabrera, Dober und Svoboda drei Defensiv-Akteure für die neue zweite Liga verpflichten konnte, unterschrieb mit Kelvin Yeboah ein Offensiv-Talent bei den Tirolern. Die 18-jährige Zukunftshoffnung will in die Fußstapfen seines Vaters, Anthoy Yeboah, treten und in Wattens den Grundstein für seine Karriere legen.

Kelvin Yeboah absolvierte die Nachwuchsabteilungen von West Ham United und A.S.D.C. Gozzano, überzeugte in drei Probetrainingstagen mit Schnelligkeit und einer enormen körperlichen Physis. Der ghanaischstämmige Mittelfeldspieler mit einem italienischen Pass soll vor allem auf den Flügeln für Tempo sorgen.

„Kelvin hat uns im Probetraining durch seine Agilität, Fitness und körperliche Präsenz überzeugt. Der Bursche zeigt eine hohe Veranlagung. Wir sind froh, dass er in Wattens den Schritt Richtung Profi macht“, erklärte WSG-Coach Thomas Silberberger.

Maierhofer nach Wattens?

„Ich habe auch schon gehört, dass ich in Wattens landen soll. Ich bin von niemandem kontaktiert worden“, kommentiert Stefan Maierhofer das hartnäckige Gerücht, dass er in Kürze bei Tirols Zweitligist seine Zelte aufschlagen soll, trocken.

Ganz so trocken werden die kommenden Urlaubstage für den 2,02-Meter-Hünen, der an einer Glutenunverträglichkeit leidet, nicht werden: Mit ein paar Freunden steht am Wochenende ein Polter-Ausflug nach Ibiza auf dem Programm, ab Montag wird nach dem Abschied aus Mattersburg dann die Zukunft sondiert. „Ich höre mir grundsätzlich alles an“, wirft der „Major“, der kurz vor dem Abschluss der Trainer-A-Lizenz steht, ein. Das heißt in Bezug auf die WSG? „Welche Visionen sind vorhanden? Will man wirklich in die Bundesliga aufsteigen?“

Einen wie ihn, der mit Rapid Meister wurde und der nach einem Nasenbeinbruch dank Spezialmaske den Beinamen „Phantom von Hütteldorf“ erhielt sowie u. a. in England spielte, interessieren mit knapp 36 Jahren keine halben Sachen. Ein Angebot, im sportlichen Bereich des SV Mattersburg zu arbeiten, lehnte er ab: „Ich fühle mich fit und will noch ein bis zwei Jahre kicken.“ Ob er dabei in Wattens auf Ex-Rapid-Kollege Andi Dober trifft? Bei Standardsituationen würde seine Lufthoheit jedem Team helfen. Es ist aber auch ein spezieller Geist, der für den „Major“ spricht. (lex/TT.com)