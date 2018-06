Theoretisch gibt es noch eine rechnerische Restchance für Telfs, aber praktisch ist das Rennen um den Meister der UPC Tirol Liga seit gestern gelaufen: Mit einem klaren 8:0 gegen Silz/Mötz liegt der Tabellenführer aus der Reichenau nun vor der letzten Runde aufgrund des im Vergleich zu Telfs weit besseren Torverhältnisses wohl uneinholbar in Front.

In der Landesliga erwischte es in einem richtigen Herzschlag-Abstiegsfinale Axams, das Meister Volders zwar ein 1:1-Unentschieden abtrotzte, sich in der Endabrechnung aber noch den am Ende allesamt punktgleichen Gegnern Oberperfuss (3:1 gegen Matrei), Fritzens (3:2 in Schwoich) und Kufstein II (2:1 gegen Ebbs) geschlagen geben musste. (a.m.)