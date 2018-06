Moskau – Harmloses Geburtstagsfest oder doch ausschweifendes Bacchanal? Beim WM-Teilnehmer Mexiko sorgt die Abendgestaltung des Teams an einem trainingsfreien Tag in der Vorbereitung auf die Endrunde weiter für Schlagzeilen. „Wir haben alle ein reines Gewissen“, betonte Javier „Chicharito“ Hernandez nun in einem Videochat mit Fans bei Facebook.

Der 30-Jährige weiß: Die Unruhe kommt zur Unzeit, denn gleich in ihrem ersten Spiel am Sonntag treffen die Mexikaner auf Weltmeister Deutschland. Und die wenig überzeugenden Auftritte von El Tri in den jüngsten Testspielen tragen auch nicht zur Beruhigung der Situation bei.

Chicharito: „Es gab keine Escort-Damen!“

„Wir wissen, dass wir nichts Schlimmes gemacht haben“, versicherte Chicharito. „Aber wenn sich die Gelegenheit erneut auftun sollte, würden wir das nicht mehr machen.“ Der Stürmer von West Ham United wehrte sich gegen die in Medienberichten erhobenen Vorwürfe, die Mannschaft habe mit 30 Prostituierten eine wilde Orgie gefeiert: „Es gab keine Escort-Damen! Nie wurde für so ein Thema bezahlt!“ Eine solche Behauptung sei respektlos gegenüber den Gästen der Party, sagte Chicharito.

Er selbst habe seine Teamkollegen eingeladen, um seinen Geburtstag am 1. Juni zu feiern. „Wir waren da und haben zu Abend gegessen“, sagte der Rekordtorschütze seines Landes. „Es kamen viele Gäste, und jeder Spieler ging, wann er gehen wollte.“ Fast die gesamte Mannschaft habe an der Feier teilgenommen. Lediglich Ersatztormann Jesus Corona habe aus privaten Gründen gefehlt.

„Wir hatten schlicht und einfach frei“, beteuerte Chicharito. Das Team habe nicht so viele Gelegenheiten, zu denen „alle 23 oder 24 zusammen sein und ein bisschen Spaß haben können, als Menschen oder junge Erwachsene oder was auch immer.“ Er wolle das Thema nun abschließen. Mexikos Kapitän Andres Guardado erklärte, Chicharito habe glücklicherweise die Gelegenheit genutzt, die Geschichte aufzuerklären.

Spieler werben für unbeliebten Trainer

Chicharito warb in dem Gespräch mit den Fans auch um Unterstützung für den bei vielen Anhängern nicht gerade beliebten Teamchef Juan Carlos Osorio. „Selbst wenn du mit ihm nicht einverstanden bist: Wenn du uns unterstützen willst, musst du auch ihn unterstützen. Er ist schließlich unser Trainer“, sagte er zu einem Fan.

Osorio konzentriert sich auf seine Hauptaufgabe und richtet seinen Blick auf die Partie gegen den Titelverteidiger. „Es ist eine außergewöhnliche Chance für den mexikanischen Fußball“, betonte der Kolumbianer. Chicharito glaubt deshalb trotz der schwachen Leistungen in der WM-Vorbereitung an die Sensation. „Klar kann man gegen Deutschland gewinnen“, sagte er. „Ich sehe das Spiel als große Möglichkeit.“ (APA)