Innsbruck – Nach den Abwehrspielern Meusburger und Peric präsentierte der FC Wacker Innsbruck am Mittwoch seinen ersten offensiven Neuzugang: Ilkay Durmus soll künftig auf dem Flügel der Schwarzgrünen für Betrieb sorgen. Der 24-Jährige wechselt ablösefrei von der SV Ried ins Tivoli und unterschreibt einen Zweijahresvertrag. Mit acht Toren und elf Assists war Durmus einer der besten Rieder Kicker im Vorjahr.

„Ilkay Durmus hat in den vergangenen Jahren mit konstant guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und stand aufgrund seiner Effektivität zurecht im Team des Jahres der Sky Go Erste Liga. Er ist ein ehrgeiziger Spieler, der sich in einer neuen Umgebung schnell zurechtfindet“, beschreibt General Manager Alfred Hörtnagl den neuen Mann, der sich auf der linken Seite am wohlsten fühlt.

Zudem gab der FC Wacker seinen Testspielplan für die Vorbereitung, die am Montag startet, bekannt (siehe Faktbox). Mit Ludogorez Rasgrad, Qarabag Agdam und dem FC Basel konnten prominente Gegner an Land gezogen werden. (TT.com)