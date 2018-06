Wien - Die neue Ära der Fußball-Bundesliga wird am 27. Juli eingeläutet - und zwar vom FC Wacker. Die Innsbrucker treffen im Auftaktspiel des Grunddurchganges der neuen Zwölferliga in der Generali-Arena in Wien am Freitagabend auf die Austria. Das gab die Bundesliga am Freitag nach ihrer Auslosung bekannt.

Alle weiteren Paarungen des Grunddurchganges finden an Samstagen und Sonntagen statt - bis Anfang September einheitlich je drei Spiele um 17.00 Uhr. Nach der ersten Länderspielpause werden zwei der drei Sonntag-Spiele auf 14.30 Uhr vorgezogen. Die letzte von 18 Runden vor der Winterpause steigt am 16. Dezember. Die vier ausständigen Runden des Grunddurchganges werden ab 23. Februar gespielt.

In der zweiten Runde trifft Wacker im Tivoli auf Cupsieger und Vizemeister Sturm Graz. In der dritten Runde kommt es in Altach zum kleinen Westderby.

Die ersten sieben Wacker-Spiele Fr. 27.07.2018 (20:45 Uhr): FK Austria Wien - FC Wacker Innsbruck

Sa. 04.08.2018 (17:00 Uhr): FC Wacker Innsbruc k - SK Puntigamer Sturm Graz

- SK Puntigamer Sturm Graz Sa. 11.08.2018 (17:00 Uhr): SCR Altach - FC Wacker Innsbruck

So. 19.08.2018 (17:00 Uhr): FC Wacker Innsbruck - SKN St. Pölten

- SKN St. Pölten So. 26.08.2018 (17:00 Uhr): SK Rapid Wien - FC Wacker Innsbruck

Sa. 01.09.2018 (17:00 Uhr): FC Wacker Innsbruck - TSV Prolactal Hartberg

- TSV Prolactal Hartberg So. 16.09.2018 (14:30 Uhr): RZ Pellets WAC - FC Wacker Innsbruck

Mehr Planungssicherheit gibt es für Vereine und Fans dafür durch die frühere Einzelspielauswahl von Rechteinhaber Sky. Die ersten sieben Runden bis Mitte September sind bereits fix terminisiert, im September wird der Rest des Herbstes endgültig festgelegt, im Dezember folgen die letzten vier des Grunddurchganges.

Danach erfolgt die Teilung in eine Meistergruppe der besten sechs Teams und eine Qualifikationsgruppe der unteren sechs samt Punktehalbierung. Der komplette Spielplan der Finaldurchgänge wird im März erstellt.

Neue Auslosungsprinzipien

Die Bundesliga gab am Freitag auch einige Auslosungsprinzipien bekannt. So seien Stadionsperren (z.B. wegen Umbauten), behördliche Vorgaben etwa bei den Wiener Derbys, regionale Besonderheiten (zwei Clubs in einem Stadion) und Sicherheitsaspekte berücksichtigt worden.

Zudem sei darauf geachtet worden, dass möglichst selten der Rhythmus von aufeinanderfolgenden Heim- und Auswärtsspielen je Verein durchbrochen wurde. Kein Team muss mehr als zwei Heim- oder Auswärtsspiele hintereinander bestreiten. In den vier Frühjahrsrunden des Grunddurchganges haben alle Mannschaften je zwei Heim- und Auswärtsspiele. (TT.com)