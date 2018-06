New York – Der TV-Sender Fox, der die Weltmeisterschaft in den USA überträgt, hat sich für den ausgestreckten Mittelfinger von Popstar Robbie Williams bei der Eröffnungsfeier in Moskau entschuldigt. Das Ereignis sei nicht von Fox produziert, vom Sender aber live übertragen worden, teilte Fox dem Portal „Deadline“ zufolge mit. „Wir wussten nicht, was während Robbie Williams‘ Auftritt passieren würde und es tut uns leid.“

Der britische Popstar hatte seinen Auftritt am Donnerstag im Moskauer Luschniki-Stadion mit einer unsportlichen Geste beendet. Bei der Liedzeile „I did this for free“ („Ich habe dies umsonst gemacht“) streckte er demonstrativ seinen linken Mittelfinger in die Kamera.

In den USA gilt der ausgestreckte Mittelfinger als sehr obszöne Geste und wird im Fernsehen in der Regel zensiert. Die zuständige Behörde FCC verbietet auch Schimpfwörter, die deshalb durch Pieptöne überspielt werden. Die Regeln lockern sich aber zunehmend. Kabelsender zensieren sich dabei selbst oft strenger als Streaminganbieter, um ihre Werbekunden nicht zu vergraulen. (dpa)