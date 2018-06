Moskau – Australien kann Weltmeister Dänemark stürzen und den Titel erobern - dieses Endspiel erwartet die Fans bei der WM in Russland am Donnerstag, zumindest nach Ansicht der Statistiker der „Unofficial Football World Championship“ (UFWC). Den inoffiziellen Weltmeister-Titel der UFWC hatten die Dänen mit dem 1:0-Auftaktsieg bei der WM am Samstag gegen Peru erobert, das wiederum seit August 2017 Titelträger und als Weltmeister nach Russland gereist war.

Im System der UFWC wird der Titelträger im K.o.-System ermittelt und muss die WM-Krone - ähnlich wie beim Boxen - in jeder Begegnung wieder neu verteidigen. Vergeben werden sollte der inoffizielle Weltmeister-Titel eigentlich erstmals 1872 in der Partie zwischen England und Schottland, die allerdings 0:0 endete. Daher krönte sich dann England ein Jahr später mit einem 4:2-Erfolg über Schottland zum ersten inoffiziellen Fußball-Weltmeister. Ein Jahr später eroberten dann die Schotten den Titel mit einem 2:1-Erfolg gegen England.

Seitdem muss der Weltmeister seinen Titel in jedem Spiel verteidigen. Mehr als 50 verschiedene Mannschaften hatten ihn in den vergangenen gut 140 Jahren bereits inne - darunter auch Teams wie Angola, Israel oder Nordkorea. Österreich vergab 2014 mit einer 1:2-Niederlage gegen Brasilien die Chance auf den Titelgewinn. Vergeben wurde der UFWC-Titel schon in WM-Endspielen, aber auch in völlig unwichtigen Freundschaftsspielen.

Erreicht bei der WM in Russland der inoffizielle Weltmeister - also Dänemark, Australien, Frankreich oder Peru, die alle in der Vorrundengruppe C spielen - die K.o.-Phase, geht es anschließend in allen Partien bis zum Endspiel auch um diesen Titel. Nach dem Finale am 15. Juli im Moskauer Luschniki-Stadion wären dann zum 17. Mal der FIFA-Weltmeister und der inoffizielle UFWC-Titelträger vereint. (dpa)