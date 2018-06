Nach nur einem halben Jahr in Wattens baut David Schnegg seine Zelte in Wattens wieder ab. Der 19-jährige Imster wechselt in die Red-Bull-Talenteschmiede nach Liefering. In der abgelaufenen Saison überzeugte der Linksaußen mit zwei Toren und zwei Assists in 15 Zweitliga-Partien.

„Wir sind natürlich stolz, dass wir Spieler wie Christian Gebauer oder David Schnegg in der Tiroler Liga entdeckt haben und sie von Wattens aus ihren Weg weiter gehen. Wir haben unsere Aufgaben gemacht und bereits mit Kelvin Yeboah das nächste Talent mit tollen Anlagen für diese Position verpflichtet", wurde WSG-Manager Stefan Köck in einer Aussendung zitiert. (TT.com)