London, Lyon – Mittelfeldspieler Jack Wilshere wird Arsenal mit Auslaufen seines Vertrages Ende Juni nach 17 Jahren verlassen. In Gesprächen mit dem neuen Coach Unai Emery sei ihm klargemacht worden, dass sich trotz seiner Zustimmung zu reduzierten Bezügen seine Einsatzzeit stark einschränken würde, schrieb der 26-Jährige auf Instagram.

Wilshere war als Neunjähriger zu Arsenal gekommen, wurde in seiner Karriere aber öfter durch schwere Verletzungen zurückgeworfen. Nach dem Trainerwechsel von Arsene Wenger zum Spanier Emery geht seine Zeit bei den „Gunners“ zu Ende. „Ich bin sicher, dass jeder versteht, dass ich an diesem Punkt meiner Karriere regelmäßig in der ersten Mannschaft spielen muss. Aber das wäre bei Arsenal sehr schwierig gewesen“, erklärte Wilshere. Der Club wünschte dem „überaus beliebten Mitglied der Arsenal-Familie“ eine erfolgreiche Zukunft. Wilshere hatte im September 2008 als 16-Jähriger und jüngster Liga-Spieler für Arsenal debütiert.

Monaco zahlt 20 Millionen Euro für 16-Jährigen

Der französische Vizemeister AS Monaco hat am Dienstag die Verpflichtung des 16-jährigen Stürmers Willem Geubbels von Olympique Lyon perfekt gemacht. Der Club aus dem Fürstentum zahlte 20 Millionen Euro Ablöse für den Teenager, der vergangene Saison als erster, im 21. Jahrhundert geborener Spieler in der League 1 debütiert hatte.

Vor Geubbels, an dem auch RB Leipzig sehr interessiert war, hatte Monaco im Jänner um die kolportierte Rekordsumme von 21 Millionen für einen 16-Jährigen bereits den Italiener Pietro Pellegri von Genoa geholt. (APA)