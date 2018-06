Graz – Vizemeister Sturm Graz hat am Mittwoch die ablösefreie Verpflichtung von Markus Pink bekanntgegeben. Der 27-jährige Offensivspieler kommt vom Bundesligakonkurrenten SV Mattersburg in die Steiermark, sein dortiger Vertrag ist ausgelaufen. Für die Burgenländer hat der gebürtige Kärntner in 123 Pflichtmatches 44 Tore erzielt. Bei Sturm unterzeichnete Pink einen Zweijahresvertrag.