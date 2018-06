Moskau – Nächste Episode in der Geschichte „Cristiano Ronaldo und sein Ziegenbart-Jubel“. Auf die Frage, was der neue Bart bedeute, sagte der Weltfußballer am Mittwoch: „Das war ein Spaß mit (Mitspieler Ricardo/Anm.) Quaresma. Wir waren vorher in der Sauna und ich begann, mich zu rasieren. Ich habe den Bart stehen lassen und sagte: Wenn ich morgen treffe, lasse ich ihn bis zum Ende des Turniers stehen.“

Weil der Bart ihm beim 3:3 gegen Spanien und auch beim 1:0-Sieg gegen Marokko Glück gebracht habe, wolle er das Kinn vorher nicht mehr rasieren. Wie schon gegen Spanien war der Weltfußballer auch gegen die Nordafrikaner Portugals einziger Torschütze und hat nun schon vier Treffer bei der Weltmeisterschaft in Russland erzielt. Damit führt Ronaldo die Torschützenliste an.

In verschiedenen Medien war spekuliert worden, dass der Ziegenbart ein Seitenhieb auf Lionel Messi sei. Ein Sponsor wirbt derzeit mit dem Argentinier und dem Schriftzug G.O.A.T (Greatest of All Time), was soviel wie „Der Beste aller Zeiten“ bedeutet. Diesen Titel soll Ronaldo mit dem Ziegenbart für sich beansprucht haben. Zum Glück hat der portugiesische Ausnahmekönner das Rätsel jetzt selbst glöst ... (TT.com,dpa)