Moskau – Trotz seiner Sperre durch die FIFA ist Ex-Weltverbands-Präsident Joseph Blatter bei seinem WM-Besuch in Russland von Wladimir Putin empfangen worden. Er habe den russischen Präsidenten am Mittwochabend „auf einen Smalltalk, ein paar Drinks und Essen im Kreml“ getroffen, sagte Blatter im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. „Das war im ganz kleinen Rahmen.“

Blatter ist auf Einladung von Putin Gast bei der Fußball-WM. Der Kreml bezeichnete den Termin als Privattreffen. „Wir können keine Details mitteilen“, sagte Putin-Sprecher Dmitri Peskow.

Blatter ist für insgesamt sechs Jahre und noch bis 2021 von allen Fußball-Aktivitäten ausgeschlossen. Grund war eine dubiose Millionenzahlung an den ehemaligen und ebenfalls gesperrten Chef der Europäischen Fußball-Union, Michel Platini, aus dem Jahr 2011.

Ein WM-Stadionbesuch als Privatperson ist ihm dadurch allerdings nicht verwehrt, am Mittwoch war er bei der Partie von Portugal gegen Marokko im Moskauer Luschniki-Stadion. „Das hat Emotionen bei mir ausgelöst. Jetzt bin ich hier als Fan und nicht als Präsident der FIFA“, sagte der 82-jährige Schweizer. (APA)