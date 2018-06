Innsbruck — Der Unbekannte hat einen Namen: Zwei Tage lang wurde über den neuen Stürmer beim FC Wacker Innsbruck spekuliert. Am Donnerstagnachmittag lüfteten die Schwarzgrünen das gutgehütete Geheimnis. Patrik Eler kehrt nach einer Saison in der zweiten französischen Liga beim AS Nancy ins Tivoli zurück.

Der 27-jährige Slowene unterzeichnete einen Leihvertrag für ein Jahr, zudem sicherte sich der FC Wacker eine Kaufoption. Die im vergangenen Sommer vereinbarten Ablösemodalitäten - Nancy stimmte rund 650.000 Euro Ablöse zu - sind von dem Leihgeschäft nicht betroffen.

„Wir wissen um Patriks Qualitäten, die ihn am Tivoli damals zum Torschützenkönig gemacht haben. Die Chance, ihn wieder ins Team zu holen, wollten wir uns auf keinen Fall entgehen lassen", wurde General Manager Alfred Hörtnagl in einer Aussendung zitiert.

Nur zehn Einsätze bei Nancy

Eler hatte sich in der Saison 2016/17 mit 24 Toren und sieben Assists die Torjägerkanone sowie die Auszeichnung „Spieler des Jahres" gesichert. Im vergangenen Jahr kam der Stürmer bei seinem neuen Verein zu lediglich zehn Einsätzen und erzielte dabei zwei Treffer. „Nach diesem enttäuschenden Jahr, in dem ich kaum zum Spielen gekommen bin, habe ich mich ganz bewusst zu einer Rückkehr nach Innsbruck entschieden. In Tirol habe ich mich immer sehr wohl gefühlt. Hier möchte ich so schnell wie möglich an meine vergangenen Leistungen anknüpfen", sagte der Angreifer. (TT.com)