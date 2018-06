WM 2018

Schock für Argentinien! Messi droht nach 0:3 gegen Kroatien WM-Aus

Ante Rebic brachte das Balkan-Team nach einem schweren Fehler von Argentiniens Tormann Willy Caballero in der 53. Minute in Führung. Für die Entscheidung sorgte Luka Modric in der 80. Minute, das dritte Tor erzielte Ivan Rakitic in der 91. Minute.