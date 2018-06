Von Susann Frank

Spittal an der Drau — „5:0 — wir haben 5:0 gewonnen!", rief Masaki Morass erfreut durchs Telefon. „Das ist unglaublich, wir freuen uns unglaublich." Während Wacker-Trainer Masaki Morass von seiner Mannschaft schwärmte, hörte man die Damen im Hintergrund singen. „Ja, sie tanzen noch auf dem Rasen. Bis wir in den Bus einsteigen können, wird es wohl noch ein bisschen dauern."

Gefeiert wurde auf dem Kunstrasen des Goldeck­stadions in Spittal an der Drau vor allem eine: Sarah Schwaninger. Sie lieferte vier der fünf Tore beim Relegationsspiel bei den Carinthians Spittal, die den Wiederaufstieg in die Bundesliga sicherten.

Mit ihren schnellen Treffern in der 10. und 16. Minute sorgte sie für Ruhe, in der 72. und 74. Minute legte sie noch einmal nach, und in der 85. erzielte Romina Suppersberger den Treffer zum 5:0 (2:0)-Kantersieg. Das Hinspiel in der Wiesengasse hatten die schwarz-grünen Damen mit 2:0 gewonnen.

Nach einem Jahr Abwesenheit ist die Mannschaft also wieder erstklassig. „Das ist super. Vor allem, weil jetzt die Damen und die Herren beim Wacker Bundesliga spielen", freute sich der Trainer aus Japan.

Was sie für die Zukunft planen? „Neuzugänge gibt es, aber nur Talente und junge Spielerinnen", sagte Morass. Es sei nicht angedacht, arrivierte Spielerinnen zu holen. Aber das ist ja auch noch Zukunftsmusik.

Am Samstag wurden nur Feiertöne angeschlagen. Ganz ohne hellsehen zu können, meinte der Trainer vor der Abfahrt: „Die Feier wird wohl im Bus richtig abgehen."