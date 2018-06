Moskau – Mit Miroslav Klose, Ivica Olic, Claudio Taffarel und Mark van Bommel sind mehrere frühere Top-Fußballer als Co-Trainer bei der WM in Russland dabei. Der Trend geht zum prominenten Assistenten. „Er hat die Erfahrung eines Weltmeistertitels. Das ist unbezahlbar für uns, die mentale Barrieren überwinden müssen, um dorthin zu kommen“, sagte Belgiens Chefcoach Roberto Martinez über Mitstreiter Henry.

Der Franzose verdient mit diesem Job kein Geld. Die 50.000 Euro Jahresgehalt spendet der ehemalige Weltklasse-Torjäger und Multi-Millionär an wohltätige Organisationen. „Ich glaube, dass dieses Team Geschichte schreiben kann“, sagte der 40-Jährige. Er profitiert von dieser Chance als Novize im Trainergeschäft so sehr wie die Sturmjuwelen der Belgier von der riesigen Erfahrung des früheren Arsenal-Stars profitieren.

Henry als psychologische Waffe

In der Öffentlichkeit geht es nur um Chefcoach Martinez, Henry steht ihm auf dem Trainingsplatz bei und meidet sonst gemessen an seiner Popularität eher öffentlichkeitswirksame Auftritte. Für den Spanier Martinez steht fest: „Er ist für uns eine psychologische Waffe, auf die wir so oft als möglich zurückgreifen werden.“ Henry soll dem Team Siegermentalität einimpfen und empfiehlt sich damit selbst für höhere Aufgaben.

Die hat van Bommel bereits sicher. Als Assistent seines Schwiegervaters Bert van Maarwijk arbeitet der Niederländer für das Nationalteam Australiens, nach der WM übernimmt er als Chefcoach bei PSV Eindhoven. Profis und Funktionäre gönnen van Bommel den Schritt, sie schätzen ihn. „Er hat auf dem höchsten Level gespielt, ich lerne viel von ihm“, sagte Mittelfeldmann Aaron Mooy.

Im Gegensatz zu Henry und van Bommel unterstützt Brasiliens früherer Tormann Claudio Taffarel nach der Karriere die eigene Nation. Der 52-Jährige ist Torwarttrainer der Selecao und würde nach einem eigenen WM-Titel 1994 gerne noch einen als Assistent 2018 hinzufügen. Ivica Olic wiederum assistiert Zlatko Dalic. „Er hat als Spieler fast alles erlebt und sein Kämpfergeist, sein Optimismus und seine positive Art sind für uns sehr nützlich“, sagte Dalic über Olic.

Klose als Stürmertrainer im Einsatz

Die Methode Ex-Star als Co-Trainer oder Spezial-Coach ist auch in Deutschland längst in Mode. WM-Rekordtorjäger Miroslav Klose kümmert sich um die Stürmer, der ehemalige Nationalkeeper Andreas Köpke schon seit Jahren um die Torhüter. Da haben auch andere Nationen genau hingeschaut: Der Argentinier Esteban Cambiasso, der im WM-Viertelfinale 2006 am DFB-Team und Torschütze Klose scheiterte, ist nun Assistent bei Kolumbien.

Die Spezialfunktion, die Spaniens Carlos Marchena unter Trainer Fernando Hierro ausführt, musste der Ex-Weltmeister erstmal selbst erklären. „Ich soll die Verbindung zwischen Spielern, Trainer und Funktionären sein“, sagte Marchena. Vom Sportdirektor zum Coach, vom Generalsekretär im Verein zum Sportdirektor des Nationalteams, vom Weltklasse-Spieler zum Assistent: Bei dieser WM ist offenbar kein Wechsel mehr ausgeschlossen. (APA)