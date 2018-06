Wolfsberg –Der Wolfsberger AC hat mit Bojan Avramovic einen neuen Defensivspieler verpflichtet. Der 20-Jährige spielte zuletzt in der Ersten Liga für die Lustenauer Austria, beim WAC erhielt er laut Angaben des Fußball-Bundesligisten vom Dienstag einen Einjahres-Vertrag mit Option. Avramovic wurde in Vorarlberg ausgebildet, spielte aber in Nachwuchsauswahlen für Serbien.

Bei den Lustenauern kam der Linksverteidiger in der abgelaufenen Saison in 15 Ligaspielen zum Einsatz. Die nun von Christian Ilzer betreuten Wolfsbergern sind nun noch auf der Suche nach einem Stürmer und einem Innenverteidiger. (APA)