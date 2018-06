Innsbruck – Ein Hauch von „Albiceleste“ wird in der kommenden Saison durch Wattens wehen. Denn seit Dienstag ist die Verpflichtung des Argentiniers Ignacio Jauregui fix. Der ehemalige argentinische U20-Nationalspieler weilt ja schon seit Vorbereitungsstart in Wattens und kickte zuletzt im offensiven Mittelfeld des argentinischen Drittligisten Ferro Carril Oeste. „Ich bin sehr glücklich, hier zu sein“, schwärmte der 22-Jährige. Und auch Sportmanager Stefan Köck war guter Dinge: „Er hat schon in den ersten Tagen sein Potenzial und seine Mentalität nachgewiesen.“

Überhaupt blickt Köck positiv auf die erste Trainingswoche zurück: „Alle ziehen hervorragend mit und sind verletzungsfrei.“ Der Wattener Sportmanager sagt das natürlich im Wissen, dass die WSG am Transfermarkt noch nachlegen muss. „Wir werden noch drei bis vier Spieler brauchen.“ Dabei zeigt sich der ehemalige FC-Tirol-Profi optimistisch, bereits in den nächsten Tagen Neuigkeiten bekannt geben zu können.

Nach dem Aufgalopp am Dienstag gegen Achenkirch (10:0-Sieg/dort ist WSG-Arzt Clemens Burgstaller Trainer) wartet am Samstag mit Olympiakos Piräus ein erster Härtetest, bevor es in ein Kurztrainingslager ins Außerfern geht. Die Generalprobe für den Meisterschaftsstart (27.7.) wurde auch fixiert: Am 14.7. geht es gegen den 1. FC Köln mit Ex-FC-Tirol-Kicker Markus Anfang als Trainer. (t.w.)