Schwoich – Mit einer Nullnummer schloss der FC Wacker in Schwoich die Unterland-Tournee ab. Nach der 1:2-Niederlage in Jenbach gegen Rasgrad Ludogorets und dem 2:0-Sieg gegen Achmat Grosny in Waidring folgte am Dienstag das 0:0 gegen Qarabag Agdam. 200 Zuschauer sahen eine kampfbetonte, abwechslungsreiche Partie mit zahlreichen Zweikämpfen, aber doch recht wenig Torchancen auf beiden Seiten. Gegen den Serienmeister aus Aserbaidschan, der seit 2011 regelmäßig in internationalen Bewerben vertreten ist, testete FCW-Trainer Karl Daxbacher wieder das 3/4/3-System, das wohl auch der schwarzgrüne Mantel für die tipico-Bundesliga wird.

Vor dem Wechsel bildeten Stefan Meusburger, Matthias Maak und Stefan Peric die Dreier-Abwehrkette, nach der Pause hielten Peric, Albert Vallci und Dominik Baumgartner hinten dicht. „Defensiv stehen wir schon recht kompakt und sicher“, war Daxbacher mit der Abwehrleistung seiner Mannschaft zufrieden: „Schließlich ist Quarabag Agdam ein starkes Team. Das System passt ganz gut, muss aber noch verfeinert werden.“

Wenn es etwas zu bemängeln gab, dann galt das der Offensive. Chancen waren Mangelware, was auch am Gegner lag. Rückkehrer Patrik Eler legte sich mächtig ins Zeug und hatte auch einige gute Momente. Ein Kopfball nach Hupfauf-Flanke verfehlte nur knapp sein Ziel. „Eler fehlt sichtlich noch die Spielpraxis, aber er sorgte für gefährliche Situationen, im körperlichen Bereich muss er noch aufholen“, so Daxbacher

Am Freitag findet gegen Varen Nagasaki bereits das nächste Testpiel um 17.30 Uhr in Kematen statt. (w.m.)