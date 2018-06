Moskau – Polens Toptorjäger Robert Lewandowski fühlt sich nach dem vorzeitigen WM-Aus missverstanden. Er habe sich nicht negativ über seine Teamgefährten äußern wollen, versicherte der Angreifer des FC Bayern der „Sport Bild“. „Ich stehe immer hinter meinen Mitspielern und dem Trainer und sage nichts Negatives über meine Kollegen“, betonte Lewandowski (29).

Nach den Niederlagen gegen den Senegal und Kolumbien ist das Aus der polnischen Fußballer bei der Weltmeisterschaft in Russland schon vor dem letzten Gruppenspiel gegen Japan am Donnerstag besiegelt. Lewandowski hatte nach dem 0:3 gegen Kolumbien gesagt: „Ich habe alles getan, was ich konnte, aber kämpfen ist nicht genug, um WM-Spiele zu gewinnen. Man muss auch Qualität haben, und davon hatten wir zu wenig.“

Aussagen wie diese waren von einigen als Kritik an seinen Mannschaftskollegen aufgefasst worden. „Wir hatten vor der WM viele Probleme mit Verletzungen, und viele unserer Spieler kamen wegen Problemen im Verein nicht regelmäßig zum Einsatz. Das ist der Grund für unser Ausscheiden“, stellte Lewandowski nun klar.

Der Stürmer versicherte zudem: „Ich bin stolz, Kapitän dieser Mannschaft zu sein und was wir mit ihr die vergangenen vier Jahre erreicht haben.“ (APA)