St. Petersburg - Nur vier Minuten haben Vize-Weltmeister Argentinien und Superstar Lionel Messi bei der Fußball-WM in Russland vom ersten Vorrunden-Aus seit 2002 getrennt. Doch ein Traumschuss von Marcos Rojo ersparte einer ganzen Nation die Tränen. Das 2:1 gegen Nigeria zeigte, dass der argentinische Patient lebt, aber weiterhin am Tropf hängt. Im Achtelfinale gegen Frankreich ist man am Samstag nur Außenseiter.

Keine Frage. Messi hatte großen Anteil am "Extraleben" seiner Argentinier. Ganz streng genommen aber waren es nur zwei Szenen, in denen Messi seine Genialität aufblitzen ließ. Die hatten es freilich in sich. In der 14. Minute erzielte das Aushängeschild des FC Barcelona sein erstes WM-Tor nach 660 erfolglosen Minuten, kurz vor der Pause traf er mit einem Freistoß die Stange. In der zweiten Hälfte war er hingegen kaum noch zu sehen. Umso größer war die Erleichterung des 31-Jährigen, dass die Kollegen das Spiel noch herumrissen. "Wir hätten nicht gedacht, dass wir so viel leiden müssen", sagte Messi nachher: "Es war eine schwierige Situation, es stand viel auf dem Spiel. Umso größer war die Erlösung."



Rauswurf von Sampaoli gestoppt

Die Situation war jener in der Qualifikation nicht unähnlich. Auch da musste man im Herbst 2017 bis zum Schluss zittern, eher der bis dahin enttäuschende Messi im entscheidenden letzten Spiel gegen Ecuador mit einem Triple auftrumpfte. Ein Ausscheiden gegen Nigeria hätte wohl den Rauswurf von Trainer Jorge Sampaoli und den Rücktritt des fünffachen Weltfußballers Messi aus dem Nationalteam zur Folge gehabt. Nun darf man weitermachen - zumindest bis zum Samstag, wenn man es als Außenseiter mit Frankreich aufnimmt.



Im Moment des Triumphs war das kommende Duell aber kein Thema. So jubelte Siegtorschütze Rojo höchst selbstbewusst: "Das haben wir gebraucht. Jetzt beginnt die WM für uns", sagte der Defensivspieler von Manchester United, der in der vergangenen Saison nach einer Kreuzbandverletzung kaum zum Zug kam. Klar ist, dass es gegen "Les Bleus" neben Messis Genieblitzen eine bisher nicht gezeigte kompakte Mannschaftsleistung brauchen wird. Denn auch gegen Nigeria war das Spiel der Südamerikaner nicht vom souveränen Selbstverständnis einer Fußballgroßmacht getragen.



Defensive verwundbar

Die Verteidigung zeigte sich neuerlich verwundbar, in jedem der drei Gruppenspiele kassierte man zumindest ein Gegentor. Das Elferfoul von Routinier Javier Mascherano war zudem höchst ungeschickt. So benötigte man am Dienstag auch kräftige Unterstützung von Fortuna. Hätte Schiedsrichter Cüneyt Cakir nach Videostudium und einem klaren Handspiel Rojos eine Viertelstunde vor Schluss beim Stand von 1:1 einen zweiten Elfer für Nigeria verhängt, wäre der Traum wohl geplatzt.



Nigeria musste gegen den wankenden Giganten wohl auch für seine Unerfahrenheit bezahlen. Während Argentiniens Startelf ein Durchschnittsalter von über 30 Jahren aufwies, betrug dieser Wert bei den "Super Eagles" nur rund 24. "Alles, was gefehlt hat, waren Erfahrung und Glück. Aber in vier Jahren werden wir sehr stark sein", versprach Trainer Gernot Rohr. Auch dann will der Deutsche mit am Bord sein. "Ich würde gerne mit diesem Team weitermachen, weil ich ein gutes Gefühl habe", erklärte er. "Die Mannschaft hat einen guten Cocktail aus Talent, Leidenschaft und Disziplin." (APA/dpa/Reuters)