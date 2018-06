Er ist wieder da: Diego Maradona. „Sehe ich Deiner Meinung nach so aus, als wäre ich tot?", fragt Argentiniens Fußball-Idol in seiner TV-Sendung seinen Moderatorenkollege. „Ich sage der Welt, ich bin sehr lebendig und gut umsorgt, gesund und munter", versicherte Maradona mit ruhiger Stimme: „Mir geht es super, mir ging es niemals besser." Der 57-Jährige zeigt sich verständnislos für die Spekulationen und Gerüchte nach seinem besorgniserregenden WM-Auftritt beim 2:1-Sieg von Argentinien gegen Nigeria am Dienstag in St. Petersburg. Dort war er von Helfern gestützt in einen Sessel in der VIP-Loge gebracht und ärztlich betreut worden. Er hatte erklärt, Nackenbeschwerden zu haben. (APA)