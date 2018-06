Innsbruck — DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt, der neue Club des österreichischen Trainers Adi Hütter, muss künftig ohne seinen Leistungsträger Omar Mascarell auskommen. Die Leihgabe von Real Madrid wechselt innerhalb der deutschen Bundesliga zum Vizemeister FC Schalke 04. Beim Club der ÖFB-Teamspieler Guido Burgstaller und Alessandro Schöpf bekommt der 25-Jährige einen Vierjahresvertrag.

Das gaben die Gelsenkirchener am Donnerstagabend bekannt. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von zehn Millionen Euro. Mascarell ist nach Mark Uth (1899 Hoffenheim), Salif Sane (Hannover 96), Suat Serdar (FSV Mainz 05) und Steven Skrzybski (1. FC Union Berlin) der fünfte Schalker Neuzugang für die kommende Saison. Eintracht Frankfurt waren bei dem Deal die Hände gebunden, weil der Champions-League-Sieger aus Madrid eine Rückkaufoption für Mascarell in Höhe von vier Millionen Euro hatte.

Mainz holt Lyon-Stürmer Mateta

FSV Mainz 05 hat Jean-Philippe Mateta als bisher teuersten Einkauf der Vereinsgeschichte verpflichtet. Wie der Verein von Ex-ÖFB-Teamspieler Karim Onisiwo mitteilte, unterschrieb der Stürmer von Olympique Lyon, der am Donnerstag seinen 21. Geburtstag feierte, einen Vierjahresvertrag bis 2022.

Die Ablösesumme für Mateta, der in der Vorsaison an den französischen Zweitligisten AC Le Havre ausgeliehen war und dort in 35 Spielen 17 Tore erzielte, soll zehn Millionen Euro betragen. (APA)