Auf die WSG Wattens wartete am Samstag mit dem Spiel gegen Olympiakos Piräus der erste Härtetest der Vorbereitung. Am Sportplatz Oberperfuss setzte es dabei eine 0:3-Niederlage. Mit Oliver Filip von Sturm Graz stand auch ein neuer Testspieler auf dem Prüfstand.

Die Griechen gingen gleich nach Anpfiff mit 1:0 in Führung (2.), der Zweitligist steckte den Schock jedoch weg und fand auch Chancen auf den Ausgleich vor, der 20-jährige Filip war dabei immer wieder involviert. „Die erste Halbzeit war okay von uns, wir hatten durch Filip auch zwei Sitzer“, analysierte Coach Thomas Silberberger. In Hälfte zwei ging den Tirolern die Kraft aus: „In den letzten 30 Minuten wurden uns die Grenzen aufgezeigt.“ Miguel angel Guerrero stellte mit einem Doppelpack auf 3:0 (68., 83.), Sandro Neurauter meinte: „Wir haben gut dagegengehalten.“ Erfreulich: Flo Toplitsch feierte in der 68. Minute sein Comeback. (m.l.)