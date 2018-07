Samara - Brasilien hat dank eines 2:0-(0:0)-Erfolgs über Mexiko am Montag das Viertelfinale der Fußball-WM in Russland erreicht. In einer über weite Phasen offenen Partie brachte Superstar Neymar die "Selecao" mit seinem zweiten Tor dieser Endrunde in der 51. Minute auf die Siegerstraße, Roberto Firmino sorgte erst kurz vor Schluss für die Entscheidung (88.).

Kommender Gegner des Fünffachweltmeisters ist am Freitag, 20.00 Uhr, der Gewinner des Duells zwischen Belgien und Japan, das am (heutigen) Montag ab 20.00 Uhr MESZ in Rostow stattfand.



Für Mexiko geht der Achtelfinalfluch hingegen weiter: Zum siebenten Mal in Folge scheiterte "El Tri" in der Runde der letzten 16. (APA)