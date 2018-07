Mailand – Der italienische Fußball-Erstligist AC Milan hat am Montag zweimal am Transfermarkt zugeschlagen. Der Club verpflichtete den spanischen Goalie-Routinier Pepe Reina (35) sowie Verteidiger Ivan Strinic. Der 30-jährige Strinic weilt zurzeit mit dem kroatischen Nationalteam bei der Fußball-WM in Russland.

Die „Rossoneri“ beendeten die abgelaufene Serie-A-Saison auf Platz sechs, wurden wegen Verstößen gegen die „Financial-Fair-Play-Regeln“ aber von der Finanzkontrollbehörde der UEFA für die kommende Saison aus dem Europacup ausgeschlossen.

BVB gibt Sokratis ab

Abwehrspieler Sokratis Papastathopoulos wechselt vom deutschen Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zu Arsenal London. Dies gaben beide Clubs am Montag bekannt. Der 30-jährige Grieche sei auf eigenen Wunsch in die Premier League gewechselt, heißt es in einer Mitteilung des BVB. Die Modalitäten des Transfers und die Ablösesumme wurden von beiden Seiten nicht genannt.