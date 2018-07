Repino – Seit zwölf Jahren kein K.o.-Spiel gewonnen, seit 22 Jahren alle fünf Elfmeterschießen verloren, aber vor dem Achtelfinale gefühlt schon im Endspiel: Die Euphorie um Englands Nationalmannschaft ist Experte und Legende Gary Lineke­r suspekt: „Es wirkt so, als hätten wir die wichtigste Stammtischparole des Fußballs vergessen: immer ein Spiel nach dem anderen angehen.“

Der Hype ist so groß, dass die von Trainer Gareth Southgate getragenen Anzugwesten auf der Insel zum Renner werden. „Ich kenne meine Stärken und weiß, dass ich kein David Beckha­m bin“, entgegnete dieser schmunzelnd: „Das zeigt also wieder nur, dass im Leben alles möglich ist.“

Doch der Euphorie im Lager der sonstigen Dauer-Pessimisten traut Southgate nicht ganz. Deshalb war er vor „Englands wichtigstem Spiel seit zehn Jahren“ sogar froh über Kritik an seiner Wechselarie vor dem Gruppenfinale gegen Belgien (0:1). „Um ehrlich zu sein: Ich habe mich nicht ganz wohlgefühlt mit der ganzen Beweihräucherung“, sagte er: „Deshalb finde ich es ganz gut, dass es nun auch ein bisschen Gegenwind gibt.“ Die Hoffnungen ruhen natürlich auf Superstar Harry Kane. „Jetzt kommt der Moment der Wahrheit“, sagte der bereits fünffache Turniertorschütze: „Mein Selbstvertrauen ist unendlich und ich bin zu allem bereit.“ Selbst für ein Elfmeterschießen ...

Kolumbien bangt dagegen um seinen fußballerischen Sonnyboy: James Rodríguez, das strahlende Gesicht des kolumbianischen Fußballs, ist nach einem Bluterguss in der Wade äußerst fraglich. Das medizinische Team arbeite an einem „Wunder“, heißt es in den Medien. Das Team von Trainer José Pékerman stellt sich jedenfalls auf ein Achtelfinale ohne seinen Superstar ein. „James ist ein Führungsspieler für uns alle. Aber wenn er nicht spielen kann, werden es andere an seiner Stelle“, sagte Mittelfeldspieler Carlos Sánchez. Allerdings haben die „Cafeteros“ noch nie ein Länderspiel gegen England gewonnen. Die „Three Lions“ bleibt heut­e der Favorit. (t.w., dpa)