Einst war Felix Adjei als großes Versprechen von der Red Bull Akademie in Ghana nach Salzburg gewechselt. In der kommenden Saison könnte der Afrikaner nun das Trikot der WSG Wattens tragen. Mit dem Spieler, der auch im Trainingslager im Außerfern weilt, ist sich die WSG bereits einig. Der Transfer hängt aber noch an der Frage, ob Wiener Neustadt (Protest gegen das Ergebnis des Relegations­spiels) doch noch in die Bundesliga aufsteigen darf. In diesem Fall hätte der 27-Jährige Außenbahnspieler in Nieder­österreich einen gültigen Vertrag. (TT)