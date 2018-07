Stoke-on-Trent – Österreichs Fußball-Teamspieler Moritz Bauer hält Stoke City langfristig die Treue. Wie der in die zweite englische Liga abgestiegene Club am Mittwoch mitteilte, unterschrieb der 26-jährige Rechtsverteidiger einen bis 2023 laufenden Vertrag. Bauer war im Jänner von Rubin Kasan zu den „Potters“ gewechselt und absolvierte im Frühjahr 15 Einsätze in der Premier League.

„Die Art und Weise, wie die vergangene Saison geendet hat, war sehr enttäuschend für uns alle. Aber ich will ein Teil jener Mannschaft sein, die Stoke City zurück in die Premier League hilft“, erklärte Bauer in einer Vereinsmitteilung. Der gebürtige Schweizer absolvierte beim 2:1 im Freundschaftsspiel gegen Deutschland am 2. Juni seinen sechsten Einsatz für Österreichs Nationalmannschaft. (APA)