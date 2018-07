Wattens – Nach Stefano Pellizzari, Oumar Toure und Roger Tamba M’Pinda wechselt mit Alhassane Soumah der nächste Kicker des italienischen Traditionsclubs auf Leihbasis zur WSG Wattens. Der 22-jährige Stürmer trainiert bereits seit geraumer Zeit bei der WSG mit, überzeugte Sportchef Stefan Köck und Trainer Thomas Silberberger auf Anhieb.

Für Juventus absolvierte der Stürmer aus Ghana unter anderem zehn Youth-League-Partien und erzielte dabei fünf Tore. Danach verliehen ihn die Italiener zum ungarischen Erstligisten Videoton, wo Soumah sowohl in der Champions League- als auch in der Europa League-Quali zum Einsatz kam. Der 22-Jährige war zuletzt an den belgischen Erstligisten Cercle Brügge und an den Schweizer Zweitligisten FC Chiasso verliehen.

„Alhassane ist ein topausgebildeter Stürmer und kommt von der Juve-Talenteschmiede. Wir freuen uns, dass er sich dem Verein anschließt und er wird die Mannschaft im Offensivspiel noch Stück weit unausrechenbarer machen. Der Konkurrenzkampf im Sturm wird durch die Verpflichtungen von Soumah und Filip enorm belebt", wurde WSG-Trainer Thomas Silberberger in einer Aussendung zitiert.