Reischach – Nach 15 Minuten war das Testspiel gegen Ingolstadt (0:2) für Patrik Eler am Samstag schon wieder beendet. Ein Stich in den Oberschenkel zwang zur Auswechslung. Am Sonntag dann die befürchtete Diagnose: Muskelfaserriss. Drei bis vier Wochen Pause. Damit fällt der Stürmer zumindest für die Cup-Partie gegen das Team Wiener Linien kommenden Samstag sowie für den Bundesliga-Auftakt eine Woche später gegen die Austria aus.

Setzt diese Tatsache den FC Wacker jetzt am Transfermarkt unter Zugzwang? „Nein“, sagte General Manager Alfred Hörtnagl beim Saisoneröffnungsfest des FC Wacker am Innsbrucker Marktplatz. Man hätte ohnehin noch einen offensiven Außenbahnspieler am Radar. Im Idealfall soll dieser Kandidat auch im Sturmzentrum einsetzbar sein – und muss natürlich auch finanzierbar sein. (t.w.)