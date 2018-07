Der SCR Altach hat am Montag die Verpflichtung des US-Amerikaners Joshua Gatt bekannt gegeben. Der 26-jährige Mittelfeldspieler, der im Herbst 2010 in der damaligen Ersten Liga bereits für die Vorarlberger aktiv gewesen war, unterschrieb beim Bundesligisten einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison. Zuletzt war Gatt in der Major League Soccer bei den Colorado Rapids tätig. (APA)