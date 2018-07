ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer ist drei Monate nach seiner Schulterverletzung am Montag wieder ins Mannschaftstraining des deutschen Bundesligisten RB Leipzig eingestiegen. Der Offensivspieler absolvierte weite Teile des Trainings mit dem Team. Im Europa-League-Viertelfinale in Marseille hatte sich Sabitzer in der 59. Minute verletzt, musste ausgewechselt und später operiert werden. Der 24-Jährige war bereits vor dem offiziellen Trainingsstart der Leipziger am vergangenen Montag zurückgekehrt und hatte individuell in der RB-Akademie gearbeitet. (APA)