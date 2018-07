Innsbruck — Das mit großem Abstand bevorzugte soziale Netzwerk der Fußballer ist Instagram. 583 der 736 WM-Spieler, also fast 80 Prozent, haben einen Instagram-Account. Dahinter folgt nicht Facebook, sondern Twitter - mit 455 Accounts bzw. rund 62 Prozent. Facebook belegt abgeschlagen mit 397 Pages bzw. 54 Prozent den dritten Rang. Das ergibt eine umfassende Auswertung des Onlinebranchendienstes Meedia.de.

Schaut man auf die 32 Teilnehmerländer, so liegen an der Spitze der Social-Media-Junkies vor allem vier Mannschaften: Mexikos Spieler befüllen 64 von 69 möglichen Accounts (23 Spieler mal drei Netzwerke = 69), dahinter folgen Frankreich mit 63, sowie Costa Rica und Belgien mit je 61.

Auf Instagram ist die Schweiz am aktivsten — mit 23 von 23 möglichen postenden Spielern. 22 Instagram-Präsenzen gibt es im Kader von Peru, Deutschland und Mexiko.



Von verfrühten Urlaubsfotos, Jubel und Tränen

Der erfolgreichste der 583 WM-Spieler ist Cristiano Ronaldo — nicht nur am Platz, sondern auch auf Instagram. Zwar wurde es nichts mit dem WM-Titel, dafür darf er sich in Sachen Instagram-Postings sowohl über die Gold- als auch die Silbermedaille freuen.

Der erfolgreichste Post war allerdings einer, der mit der WM nur indirekt zu tun hat: ein Urlaubsfoto von Cristiano Ronaldo und Familie. 11,1 Millionen Likes gab es dafür. Wären die Portugiesen nicht so früh ausgeschieden, hätte es den Post wohl nicht mehr während der WM gegeben.

Aber wie dem auch sei: Auch bei den Instagram-Fotos, die direkt mit der WM zu tun haben, liegt CR7 vorn — mit einem Post nach dem 3:3 in der Auftakt-Partie gegen Spanien, als er noch hoffnungsvoll war. Rund 10 Millionen Likes erreichte er.

Platz drei geht an Lionel Messi, Rang vier an Neymar - beide blicken gen Himmel.

In die Top Ten haben es außerdem der traurige James Rodriguez und als Final-Posts auch die von Kylian Mbappé und Antoine Griezmann geschafft.

Zählt man alle Posts vom 10. Juni bis zum 16. Juli zusammen, so ergibt sich folgendes Bild an der Spitze der 583 Instagram nutzenden WM-Teilnehmer:

Ranking Cristiano Ronaldo: 126,3 Mio. Likes und Kommentare Neymar: 120,3 Mio. Paul Pogba: 40,9 Mio.

Sergio Ramos: 37,9 Mio.

Kylian Mbappé: 36,3 Mio.

Paulo Dybala: 30,8 Mio.

Marcelo: 30,5 Mio.

James Rodriguez: 30,2 Mio.

Philippe Coutinho: 30 Mio.

Lionel Messi: 27,4 Mio.



Setzt man die Interaktionen ins Verhältnis zur Anzahl der Postings, so folgt hinter Cristiano Ronaldo direkt Lionel Messi. Er postete in den WM-Wochen nur fünf Mal, sammelte also etwa 5,5 Mio. Likes und Kommentare pro Foto ein. Cristiano Ronaldo kam aauf 5,7 Mio, Neymar, James Rodriguez und Mo Salah folgen auf drei bis fünf. Auch der deutsche Kicker Toni Kroos schaffte es hier in die Top Ten.

Isländischer Beau ist großer Follower-Gewinner

Die meisten neuen Follower gewannen im entsprechenden Zeitraum Cristiano Ronaldo (+7 Mio.), Neymar (+5,9 Mio.) und Kylian Mbappé (+ 4,8 Mio.) hinzu. Beim prozentualen Wachstum liegt der vielfach als "Sex-Symbol" gerühmte Isländer Rurik Gislaslon vorn, der seine Follower-Zahl von 29.300 um 4,591 Prozent auf 1,38 Millionen steigerte. Dahinter folgen der kroatische Torwart Danijel Subasic, der sich von 20.800 um 1,727 Prozent auf 380.000 verbesserte, sowie der Franzose Benjamin Pavard, der seine Follower-Zahl von 70.600 um 1,131 Prozent auf 868.400 erhöhte.

Die größten Social-Media-Muffel kommen übrigens aus Russland, Südkorea und Saudi-Arabien. Die schwachen Zahlen aus Russland dürften auch damit zu tun haben, dass dort andere soziale Netzwerke populärer sind, zum Beispiel VK.

Bei den Spielern lautet die Tendenz: Je offensiver die Position des Spielers, desto höher die Wahrscheinlichkeit für umfangreiche Social-Media-Aktivitäten. Stürmer haben deutlich mehr Accounts als Abwehrspieler. Ausnahme. Torhüter. Die nutzen soziale Netzwerke ebenfalls häufiger als Abwehrspieler. (tst)