Zunächst sah am Freitag bei strömendem Regen fast alles nach einem frühen Knock-out für die Reichenauer gegen Zweitligist Kapfenberg aus. Goalie Matthias Hörtnagl parierte zwar zweimal in extremis, im dritten Versuch landete das Leder zum 0:1 (7.) aber über der Linie. Hörtnagl fiel dabei auf die hintere Torstange und ging benommen zu Boden. So rutschte ihm beim 0:2 ein Freistoß über die Fäuste ins Netz. Und nach dem 0:3 (27.) – einem Traumtor aus 30 Metern – ging es mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ab in die Klinik, Ersatzgoalie Sefa Kelex (souverän) kam.

Die Reichenauer hatten aber auch am Freitag das Herz am rechten Fleck. David Glänzer, einer der Besten, verlängerte noch vor der Pause einen Freistoß zum 1:3 in Netz. Das war hochverdient. Nach Wiederanpfiff sah Kapfenbergs Rosenbichler für einen Torraub an Patrick Steinkellner Rot, den fälligen Freistoß versenkte der SVR-Kapitän zum 2:3. Es kochte und brodelte. In einem der seltenen Gegenzüge gelang den Steirern der vierte Treffer, ein herrlicher Kopfball von Manuel Kovatsch brachte den Westliga-Aufsteiger aus Innsbruck aber wieder auf 3:4 heran, ehe in der Nachspielzeit aus abseitsverdächtiger Position das 3:5 fiel.

„Nach dem 0:3 habe ich nicht mehr an so ein Match geglaubt. Es war eine geil­e Partie“, war Reichenau-Coach Gernot Glänzer, der in der ersten Halbzeit von der Bank verwiesen wurde, zu Recht stolz auf seine Mannschaft, die kämpferisch und spielerisch absolut auf Augenhöhe mit dem steirischen Zweitliga-Klub war. Die Überraschung blieb zwar aus, aber die Reichenaue­r waren einmal mehr Sieger der Herzen. (lex)