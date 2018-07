Berlin — Mesut Özil hat sein monatelanges Schweigen zu den umstrittenen Fotos mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gebrochen. In einer Erklärung auf Englisch, die er am Sonntag bei Twitter veröffentlichte, verteidigte der deutsche Nationalspieler die Aufnahmen von einem Treffen Mitte Mai in London. Sie zeigen Özil beziehungsweise dessen DFB-Teamkollege Ilkay Gündogan mit Erdogan einen Monat vor der Fußball-WM bei einer Veranstaltung in London. Kritiker sahen dies als Wahlhilfe für Erdogan. Özil erklärte, unabhängig vom Ausgang von Wahlen hätte er das Foto in jedem Fall gemacht. Dabei sei es nicht um Politik oder Wahlen gegangen, sondern darum, das höchste Amt des Landes seiner Familie zu respektieren.

Özil verwies in seiner Erklärung auf seine türkischen Wurzeln. Sich nicht mit Erdogan zu treffen, hätte bedeutet, diese Wurzeln nicht zu respektieren, unabhängig davon, wer Präsident sei. Im Gespräch mit Erdogan sei es um Fußball gegangen, nicht um Politik. Sein Beruf sei Fußballspieler, nicht Politiker, schrieb Özil. Mit Erdogan habe er sich erstmals bereits 2010 getroffen, nachdem dieser zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel das Länderspiel zwischen Deutschland und der Türkei in Berlin besucht habe.

Die Affäre um die Fotos hatte seit ihrer Entstehung zu Unruhe geführt. Gündogan und Özil waren in der Angelegenheit sogar zu einem Gespräch bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Gast. Nach dem WM-Aus hatten Teammanager Oliver Bierhoff und DFB-Präsident Reinhard Grindel zuletzt gefordert, Özil solle sich öffentlich erklären. Beiden wurde daraufhin vorgeworfen, sie würden den 29-Jährigen zum Buhmann nach dem erstmaligen Vorrunden-Aus einer deutschen Nationalmannschaft machen.

Foto wichtiger als Hilfsprojekte

Diese Vorwürfe wollte Özil nicht unkommentiert auf sich sitzen lassen. Im zweiten Teil seiner Stellungnahme erläuterte der Arsenal-Profi, wie sich Sponsorpartner und Medien von ihm abgewandt hätten. Sogar ein Besuch in seiner ehemaligen Schule sei abgesagt worden, weil die Verantwortlichen den Medienrummel fürchteten: "Ganz ehrlich, das tat wirklich weh."

Er habe sich daher auf die ihm wirklich wichtigen Projekte konzentriert und beispielsweise 23 Kindern in Russland eine lebenswichtige Operation ermöglicht. Das habe Özil bereits bei den Weltmeisterschaften in Brasilien und Südafrika so gemacht. "Dafür finden die Medien aber keinen Platz. Ihnen ist wichtiger über ein Foto mit einem Präsidenten als Hilfsprojekte für Kinder zu berichten."

Unklar ist auch nach Özils Erklärung seine Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft. Der Weltmeister von 2014 äußerte sich dazu (noch) nicht. Die nächsten Länderspiele stehen am 6. September gegen Weltmeister Frankreich und am 9. September gegen Peru auf dem Programm. Bundestrainer Joachim Löw will sein Aufgebot am 29. August bekanntgeben. (TT.com, dpa)

The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) 22. Juli 2018