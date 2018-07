Von Wolfgang Müller

Innsbruck – „Das wird eine lässige Geschichte, ich freu mich schon riesig darauf“, blickte Matthias Maak gestern vor der Abfahrt nach Wien mit leuchtenden Augen dem Bundesliga-Auftaktspiel bei der Wiener Austria entgegen. Der Startschuss zur neuen Zwölferliga erfolgt heute um 20.45 Uhr in der neuen Generali Arena, die fast ausverkauft sein und auf Sky und A1 TV übertragen wird. Wackers Abwehrchef hat für den Auftritt der Schwarzgrünen im runderneuerten violetten Wohnzimmer schon das Rezept parat: „Kompakt stehen und so lange wie möglich die Null halten. Die Austria hat eine neue Mannschaft, die sich erst finden muss, daher ist es gar nicht so schlecht, dass wir schon in der ersten Runde gegen sie spielen.“

Eine Balance zwischen Respekt und Selbstvertrauen verpackt Karl Daxbacher in seine Taktik, die er gestern logischerweise nicht preisgeben wollte. Wenn der Wacker-Coach leicht schmunzelnd davon sprach, „das Zentrum unbedingt zu verdichten, selbst vertikale Schnittstellen zu suchen und diagonale Verlagerung nicht zu vernachlässigen sowie den Sechser bei Bedarf zu kippen“, dann meinte der 65-Jährige, dass sich der FC Wacker seiner Außenseiterrolle sehr wohl bewusst ist, aber trotzdem etwas aus Favoriten mitnehmen will. Daher wird das Spiel auf Konter angelegt. „Schnelles Umschaltspiel“, um in der modernen Trainersprache zu bleiben. Bis auf Patrik Eler steht Daxbacher, der wohl auf ein 3/4/3-System vertraut, der komplette Kader zur Verfügung. Seinen Ex-Klub – Daxbacher absolvierte 393 Spiele im Austria-Dress – sieht er extrem unter Druck: „Die Erwartungen und Ansprüche sind sehr hoch. Alles andere als ein Sieg der Austria würde bei ihnen gleich wieder für Diskussionen sorgen.“

Austria will Taten folgen lassen

Für die Violetten gilt es, in der renovierten Generali Arena die Euphorie im Umfeld auf den Platz zu übertragen. Auch Trainer Thomas Letsch fiebert „dem Spiel wie jeder im Verein entgegen“. Das Ziel ist mit drei Punkten klar ausgegeben. „Wir wollen das Spiel in die Hand nehmen, wohl wissend, dass Innsbruck kein normaler Aufsteiger ist“, streute der Deutsche vorab schon einmal Rosen. „Wir glauben zu wissen, was uns erwartet. Mit Karl Daxbacher haben sie aber einen ‚alten Hasen‘, der sich gegen uns bestimmt was einfallen lassen wird“, rechnete Letsch mit abwartenden Gästen.

Austrias Technischer Direktor Ralf Muhr verdeutlichte die hohe Erwartungshaltung: „Es wird Zeit, dass der Aufbruchsstimmung jetzt auch Taten auf dem Feld folgen.“ Für das heutige Match waren gestern bereits über 11.000 Tickets verkauft. Im Gästesektor werden rund 700 Wacker-Fans erwartet. Mit mehr als 6000 Dauerkarten hat die Austria einen vereinsinternen Rekord aufgestellt.