Pasching – Wacker Innsbruck II setzte sich am frühen Sonntagabend in der neuen 2. Liga im Duell zweier Aufsteiger bei den FC Juniors OÖ glatt mit 3:0 durch. Alexander Kogler besorgte die Führung (11.), Alexander Grundler traf für die Gäste doppelt (29., 75.). Damit liegen die Tiroler nach der 1. Runde gleichauf mit dem Kapfenberger SV auf Rang zwei, Wattens thront nach einem 6:1 gegen Lafnitz an der Spitze.

In den acht Spielen der Auftaktrunde fielen gleich 29 Tore, davon 14 für die Gäste-Teams. Auffallend, dass es - außer für die zweite Innsbrucker Mannschaft in einem direkten Duell zweier Neulinge - für keinen der Aufsteiger einen vollen Erfolg gab. Fünf der sechs Teams ohne Punkte sind neu in der Liga.

Das sechste ist Wiener Neustadt nach einem Heim-0:2 gegen Blau-Weiß Linz. Die Niederösterreicher hatten sich noch bis zur Monatsmitte auf dem Grünen Tisch um die Teilnahme an der Bundesliga bemüht. (APA)