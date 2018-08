Wien – Während die Spieler des SC Schwaz in der Westliga beim FC Pinzgau auf dem Feld standen, zogen ORF-Moderator Rainer Pariasek und Schauspieler Serge Falck in Wien das große Los für die Knappenstädter. Nachem im Vorjahr schon der SK Rapid in Schwaz gastiert hatte, kommt es nun in der zweiten Runde des ÖFB-Cups zum Duell mit Österreichs Fußball-Meister RB Salzburg.

Eine weite Reise hat dagegen Bundesliga-Rückkehrer FC Wacker vor sich – es geht zum SC Neusiedl am See. Und die Daxbacher-Truppe sollte gewarnt sein, schließlich haben die Burgenländer in der ersten Runde mit der Admira einen Bundesligisten aus dem Bewerb geworfen. Die Neusiedler haben außerdem Tirol-Erfahrung: In der ersten ÖFB-Cup-Runde 2016 hatten sie die WSG Wattens an den Rande einer Niederlage gebracht.

Apropos Wattens. Die WSG führt die Reise in die Steiermark, wo man gegen Bundesliga-Aufsteiger TSV Hartberg antreten wird. (t.w.)