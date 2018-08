Kaum zu glauben, aber das letzte kleine Erstliga-Westderby zwischen dem FC Wacker und Altach fand vor über zehn Jahren statt. 7000 Zuschauer verfolgten am 15. März 2008 ein für die Schwarzgrünen enttäuschendes 1:1 im Tivolistadion. Pikant, dass ausgerechnet Roli Kirchler die Vorarlberger in Führung schoss, Andi Hölzl fixierte den 1:1-Endstand. Für die Tiroler – in der Aufstellung mit Pavlovic; Mimm, Feldhofer (76. Knabel), Madl, Schrott (68. Windisch); Hölzl, Lindström, Hattenberger, Kolousek, Schreter (82. Aganun); Orosz – zu wenig, am Ende der Saison 2007/08 erfolgte mit nur 29 Punkten nach 36 Runden der bittere Weg zurück in die Zweitklassigkeit.