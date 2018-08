Newcastle upon Tyne/Huddersfield/Watford– Chelsea hat am Samstag einen Start nach Maß in der englischen Fußball-Premier-League hingelegt. Die „Blues“ setzten sich dank Treffern von N‘Golo Kante (34.), Jorginho (45./Elfmeter) und Pedro Rodriguez (80.) auswärts gegen Huddersfield Town klar mit 3:0 durch. Der um 80 Millionen Euro verpflichtete spanische Tormann Kepa Arrizabalaga blieb bei seinem Debüt ohne Gegentor.

Drei Punkte zum Auftakt gab es auch für Tottenham. Der Dritte der vergangenen Saison startete mit einem 2:1-Erfolg bei Newcastle United. Alle drei Treffer fielen im St. James Park in enorm spannenden ersten 18 Minuten. Jan Vertonghens Kopfballtreffer (8.) wurde dank der Torlinien-Technologie gegeben. Nach dem Ausgleich von Joselu (11.) sorgte Dele Alli (18.) für die Entscheidung zugunsten der „Spurs“. Der englische Nationalspieler war wie sein Teamkollege per Kopf erfolgreich.

In der Schlussphase hatte Tottenham, das im Sommer als erstes Premier-League-Team überhaupt keinen einzigen neuen Spieler verpflichtete, Glück, dass ein von Vertonghen gerade noch geblockter Abschluss von Salomon Rondon nur an die Latte ging (85.).

Jubeln durfte auch Watford dank eines 2:0-Heimsieges gegen Brighton und Hove Albion. Sebastian Prödl leistete keinen Beitrag, saß nur auf der Bank. Bei den Verlierern stand Markus Suttner nicht im Kader. (APA/Reuters)