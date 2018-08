Bolton – Andreas Weimann hat auch in der zweiten Runde der englischen Fußball-League-Championship getroffen. Der Wiener erzielte am Samstag beim 2:2-Remis von Bristol City bei den Bolton Wanderers in der 64. Minute nach einem idealen Pack-Lochpass den Anschlusstreffer. Es war der zweite Saisontreffer für den 27-Jährigen nach jenem beim Auftakt-1:1 gegen Nottingham Forest.

Weimann darf sich also über einen gelungenen Einstand bei seinem neuen Arbeitgeber freuen. Der Stürmer war Anfang Juli innerhalb der zweithöchsten Spielklasse von Derby County zu Bristol City gewechselt. (APA)