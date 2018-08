Ibiza – Der frühere brasilianische Fußball-Stürmerstar Ronaldo liegt auf der Mittelmeerinsel Ibiza wegen einer laut eigener Aussage „sehr schweren Grippe“ im Spital. Der 41-Jährige sei am Freitagabend auf die Intensivstation des Krankenhauses Can Misses eingeliefert worden, berichtete die Lokalzeitung „Diario de Ibiza“ am Sonntag. Das Blatt sprach von einer Lungenentzündung, die diagnostiziert worden sei.

Wenige Stunden später sei Ronaldo in eine Privatklinik verlegt worden. „Jetzt ist wieder alles in Ordnung. Morgen werde ich entlassen und kann nach Hause gehen“, schrieb der zweifache Weltmeister am Sonntag auf Twitter. Er habe an einer Grippe laboriert. Der Brasilianer wurde dreimal zum Weltfußballer des Jahres gewählt, bevor er 2011 seinen Abschied vom Profifußball verkündete. Er spielte unter anderem für den FC Barcelona, Real Madrid und AC Milan. Auf Ibiza besitzt Ronaldo, der 1994 und 2002 Weltmeister wurde, ein Haus. (APA/sda/dpa)