Von Alois Moser

Innsbruck — Beim 2:0-Sieg von Telfs gegen Völs gingen am Dienstagabend die Emotionen hoch — in Volders arbeitet man inzwischen trotz der zweiten Niederlage (0:1 gegen Natters) ruhig weiter.

Das Völser Gastspiel in Telfs sah lange nach Nullnummer aus, eskalierte aber in den letzten Minuten — zum Ärger von Völs-Trainer Johann Glabonjat: „Der Schiri hat einen rabenschwarzen Tag erwischt." Der Völser Unmut spießte sich an einem „ungerechtfertigten Eckball", dem ein Foul und ein „unkorrekter Elfmeter" sowie zwei Ausschlüsse gegen Völs folgten. „Ich bin brutal enttäuscht, dass so etwas überhaupt möglich ist", ärgerte sich Hüttenwirt Glabonjat auch noch über eine „starke Leistung, die nicht belohnt worden ist". Auch Gegenüber Werner Rott klatschte dem Gegner Beifall, bemühte sich aber zu kalmieren: „Für mich war der Elfmeter klar, und dann hat sich Völs leider ein paar Undiszipliniertheiten geleistet." In Telfs freute man sich lieber über einen „hart erkämpften Sieg" und das erste aus dem Spiel heraus erzielte Tor. „Das ist uns in der 93. Minute aus einem Konter heraus gegen neun Mann gelungen", schmunzelte Rott.

Volders-Trainer Michael Streiter ist unterdessen trotz der bereits zweiten Niederlage nicht bange: „Statt null könnten wir genauso gut auch schon sechs Punkte haben. Wir investieren viel, haben uns bisher aber noch nicht belohnt. Aber ich mache mir keine Sorgen."

Ernüchterung herrscht indes beim Innsbrucker Traditionsverein Union nach der zweiten Saisonpleite: In Hall kassierte das Tabellenschlusslicht eine klare 0:4-(0:1)-Niederlage — der Fehlstart war damit perfekt.