London – West Ham United kommt in der Premier League weiterhin nicht in Fahrt. Eine Woche nach der 0:4-Niederlage beim FC Liverpool kassierten die „Hammers“ am Samstag zuhause gegen Bournemouth eine 1:2-Niederlage. ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic brachte die Heimelf nach 33 Minuten per Elfmeter in Führung. Callum Wilson (60.) und Steve Cook (66.) drehten die Partie nach der Halbzeit zu Gunsten der Gäste um.

Tottenham feierte unterdessen den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel. Lucas Moura (43.), Kieran Trippier (74.) und Harry Kane (77.) trafen für die „Spurs“ beim 3:1-Erfolg über den Stadtrivalen Fulham.

Ex-ÖFB-Kapitän Christian Fuchs saß beim 2:0-Erfolg von Leicester City über die Wolverhampton Wanderers 90 Minuten auf der Bank. Englands Teamstürmer Jamie Vardy sah nach einem harten Einsteigen in der 66. Minute glatt Rot. (TT.com)