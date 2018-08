Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat am Montag die besten drei der Wahl zum „Spieler der Saison 2017/18“ veröffentlicht. Mit Luka Modric und Cristiano Ronaldo finden sich zwei Gewinner der Champions League mit Real Madrid auf der Liste. Finalgegner Liverpool stellt mit Mohamed Salah den dritten Anwärter. Der Sieger wird im Rahmen der Auslosung der Gruppenphase der Königsklasse am 30.8. gekürt.

Nominiert sind sämtliche Spieler, die für einen Verein im Wirkungskreis der UEFA spielen, gezählt werden Leistungen in sämtlichen Bewerben. Damit hat Modric gute Karten auf die Auszeichnung. Der Kroate wurde bei der Weltmeisterschaft in Russland Zweiter und zudem als bester Spieler geehrt. Salah hingegen scheiterte mit Ägypten in der Gruppenphase, für Portugal und Ronaldo war im Achtelfinale gegen Uruguay Endstation.

Bei den Frauen geht die Auszeichnung entweder an die Dänin Pernille Harder (Wolfsburg), an Ada Hegerberg (NOR) oder Amandine Henry (FRA/beide Olympique Lyon). (APA)