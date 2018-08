Valladolid/Madrid – Nach dem souveränen 3:0-Auftakterfolg über Alaves hat Spaniens Fußball-Meister FC Barcelona auch sein zweites Liga-Match gewonnen. Superstar Lionel Messi und Co. siegten Samstagnacht 1:0 (0:0) beim Aufsteiger Real Valladolid. Das entscheidende Tor erzielte Weltmeister Ousmane Dembele in der 57. Minute. Barcelonas Erzrivale Real Madrid gastiert erst Sonntagnacht (22.15 Uhr) in Girona.

Valladolid jubelte in der 92. Minute über den Ausgleich von „Joker“ Keko, der zuvor eine Topchance auf das 1:1 vergeben hatte. Nach Überprüfung durch den Videoschiedsrichter wurde der Kopfballtreffer jedoch wegen Abseits nicht gegeben.

Vizemeister Atletico Madrid tat sich am Samstagabend beim 1:0-Heimsieg gegen Aufsteiger Rayo Vallecano ebenfalls schwer. Erst Weltmeister Antoine Griezmann erlöste die Gastgeber mit seinem Tor in der 63. Minute. Am Ende musste das Team von Trainer Diego Simeone allerdings noch zittern, denn Alex Moreno ließ gleich mehrere Ausgleichschancen aus. (APA)