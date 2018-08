Austria – FC Wacker 2:1: Zlatko Dedic sorgte für die Wacker-Führung bei der Einweihung der neuen Generali-Arena. Obwohl die Violetten wankten, sorgten die Schwarzgrünen mit individuellen Fehlern dafür, dass am Verteilerkreis gefeiert wurde und die Stimmung im Wacker-Bus bei der Rückreise nicht so rosig war, obwohl den Tirolern von allen Seiten Konkurrenzfähigkeit bescheinigt wurde. FC Wacker – Sturm 2:3: Zunächst stolperte der FC Wacker in einen 0:3-Rückstand, um dann durch Martin Harrers Doppelpack den Vizemeister doch noch arg ins Wanken zu bringen. Am Ende schaute kein Punkt heraus, die Festung Tivoli fiel bereits im ersten Saison-Heimspiel und die Grazer zeigten beim Euro-League-Debakel gegen Larnaca, dass sie von ihrer Normalform weit entfernt waren. FC Wacker – St. Pölten 0:2: Die Niederösterreicher setzten ihren Lauf fort, die Schwarzgrünen auch. Moral gezeigt, phasenweise echt guten Fußball abgeliefert, Chancen herausgespielt, aber am Ende stand die Null. Was nützt da Lob von vielen Seiten, wenn Zlatko Dedic (Bild) und seinen Kollegen das Pech am Fuß klebt? Zudem glänzte St. Pölten mit gnadenloser Effizienz. Genau das, was den Tirolern fehlt. Rapid – FC Wacker 2:1: In einer Phase, in der die Hütteldorfer angeschlagen waren, kam der FC Wacker gerade recht. Der Rekordmeister kam zwar gehörig ins Schwimmen, doch nach dem Schlusspfiff war die Stimmung im Allianz Stadion gut, weil sich die Schwarzgrünen nach aufopferndem Kampf zwar blaue Schulter vom Klopfen abholten, aber ohne Punkt die Heimreise antraten.