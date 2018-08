Monaco - In der Fußball-Europa-League kommt es zu einem Duell der beiden Red-Bull-Clubs. Österreichs Meister Salzburg darf sich nach dem bitteren Aus in der Champions-League-Qualifikation in der Gruppenphase unter anderem mit RB Leipzig messen. Die weiteren Gegener in Gruppe B sind Celtic Glasgow und Rosenborg Trondheim. Das ergab die Auslosung am Freitag in Monaco.

Die beiden vom Getränkekonzern finanzierten Clubs verbindet eine gemeinsame Geschichte. Leipzig-Trainer Ralf Rangnick war einst Sportdirektor beider Clubs und hatte auch in Salzburg maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung. "Es ist immer speziell gegen deutsche Vereine, aber hier noch ein bisschen spezieller", sagte Rangnicks früherer Assistent Christoph Freund, der nun die Rolle des Sportchefs in Salzburg bekleidet. "Man kennt sich, man spielt einen ähnlichen Fußball."



Einst waren Salzburgs beste Spieler von Rangnick innerhalb des Konzerns von Salzburg nach Leipzig transferiert worden. Seit 2015 sind die Salzburger aber ein formell von Red Bull unabhängiger Verein, bei dem der Getränkehersteller nur noch als Hauptsponsor fungiert. Das machte es - nach einer Phase der Ungewissheit - auch möglich, dass beide Clubs trotz der Richtlinien zur Wettbewerbsintegrität in Europacup-Bewerben antreten dürfen. Die UEFA meldete nach der Auslosung am Freitag keine Bedenken an.



"Zwei emotionale und brisante Spiele"

Mit Marcel Sabitzer, Stefan Ilsanker und Konrad Laimer spielen drei Österreicher für Leipzig, die auch schon für Salzburg die Schuhe geschnürt haben. "Natürlich ist die Partie gegen Salzburg eine besondere - für mich und sicherlich auch den einen oder anderen unserer Spieler", meinte Rangnick. Um die Wettbewerbstauglichkeit müsse man sich keine Sorgen machen. "Beide Vereine wurden schon seit Jahren entflochten. Es werden zwei emotionale und brisante Spiele."



Das gilt auch für seinen Salzburg-Kontrahenten Marco Rose. Der 41-Jährige stammt aus Leipzig, seine Familie lebt noch immer dort. "Ich darf nach Hause, auch schön. Ich komm' nicht so oft dahin, also freue ich mich", erklärte Rose, betonte aber auch: "Es sind zwei separate Vereine. Leipzig geht ihren Weg, wir gehen unseren Weg." Natürlich würden die Clubs einige Dinge verbinden. "Da geht es aber hauptsächlich um die Spielidee. Für uns ist wichtig, dass wir uns mit einem Gegner auf Topniveau messen können."



Zwei Tage nach dem wohl noch länger nicht verdauten CL-Aus gegen Roter Stern kommen die Nachrichten gerade recht. Von einer Gruppe mit Champions-League-Niveau wollte Freund aber nicht sprechen. "Wir spielen jetzt in der Europa League. Diese Vereine spielen auch in der Europa League." Über die 2009 gegründete Red-Bull-Filiale in Leipzig sagte der Salzburger: "Wir sind Red Bull Salzburg. Wir konzentrieren uns auf das, was wir machen. Wir haben eine richtig gute Mannschaft beisammen."



Mit dieser will man nach dem Erfolgslauf der vergangenen Saison, der erst im Halbfinale von Olympique Marseille gestoppt wurde, auch in diesem Jahr in der Europa League reüssieren. "Es ist eine sehr attraktive Gruppe, sportlich sehr fordernd", sagte Freund. "Das sind gute Vereine, Vereine mit Renommee", ergänzte Rose. Leipzig, Deutschlands Liga-Sechster, qualifizierte sich am Donnerstag allerdings erst mit Mühe durch ein spätes Elfmetertor von Emil Forsberg gegen Sorja Luhansk für die Gruppenphase.



Dazu kommen die Meister aus Schottland und Norwegen. Mit Celtic hatten die Salzburger bereits 2014 in einer Gruppe die Klingen gekreuzt. Damals gab es unter Adi Hütter nach einem 2:2 zu Hause in Glasgow einen 3:1-Sieg. Rosenborg war einst Stammgast in der Champions League, seit 2007 waren die Norweger dort aber nicht mehr vertreten. Bekanntester Name ist der dänische Ex-Teamstürmer Nicklas Bendtner. In der Quali setzten sich die Trondheimer ebenso wie davor Salzburg gegen Shkendija Tetovo aus Mazedonien durch.



Rapid mit Hammergruppe

Rapid Wien bekommt es in Gruppe G mit Villarreal, Spartak Moskau und den Glasgow Rangers zu tun. Erster Spieltag ist der 20. September. Die Gruppenphase läuft bis 13. Dezember.

Europa-League-Gruppeneinteilung: Gruppe A: Bayer Leverkusen (Baumgartlinger, Dragovic, Özcan), Ludogorez Rasgrad (BUL), FC Zürich, AEK Larnaka Gruppe B: Red Bull Salzburg, Celtic Glasgow, RB Leipzig (Sabitzer, Ilsanker, Laimer), Rosenborg Trondheim

Gruppe C: Zenit St. Petersburg, FC Kopenhagen, Girondins Bordeaux, Slavia Prag

Gruppe D: RSC Anderlecht (BEL), Fenerbahce Istanbul, Dinamo Zagreb (Dilaver), Spartak Trnava (SVK, Miesenböck, Yilmaz)

Gruppe E: Arsenal, Sporting Lissabon, Karabach Agdam (AZE), Worskla Poltawa (UKR)

Gruppe F: Olympiakos Piräus, AC Milan, Betis Sevilla, F91 Düdelingen (LUX)

Gruppe G: Villarreal, Rapid Wien, Spartak Moskau, Glasgow Rangers

Gruppe H: Lazio Rom, Olympique Marseille, Eintracht Frankfurt (Trainer Hütter), Apollon Limassol

Gruppe I: Besiktas Istanbul, Genk, Malmö FF, Sarpsborg (NOR)

Gruppe J: FC Sevilla, FK Krasnodar (RUS), Standard Lüttich, Akhisar Belediyespor (TUR)

Gruppe K: Dynamo Kiew, Astana (KAZ), Stade Rennes, Jablonec (CZE)

Gruppe L: Chelsea, PAOK Saloniki, BATE Borisow (BLR), Videoton Szekesfehervar

Spieltermine: 20. September, 4. und 25. Oktober, 8. und 29. November, 13. Dezember.